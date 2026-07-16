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rupor.md logorupor
16 Iulie 2026, 17:27
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Salvatorii avertizează agricultorii asupra riscului de incendii în timpul recoltării

În contextul riscului sporit de incendii în perioada campaniei de recoltare, IGSU organizează întâlniri cu lucrătorii agricoli și le explică regulile de siguranță în timpul lucrărilor pe câmp.

Salvatorii avertizează agricultorii asupra riscului de incendii în timpul recoltării.
Salvatorii avertizează agricultorii asupra riscului de incendii în timpul recoltării.

Totodată, aceștia verifică pregătirea tehnicii agricole pentru intervenții în caz de incendiu, transmite rupor.md.

Specialiștii instituției reamintesc că principalele cauze ale incendiilor în perioada recoltării sunt defecțiunile utilajelor agricole, scânteile produse de tehnică, fumatul pe câmpuri și incendierea miriștilor. Pentru protejarea recoltelor, agricultorii sunt obligați să împartă suprafețele agricole mari în sectoare de până la 30 de hectare, separate prin fâșii arate, să echipeze tractoarele și combinele cu stingătoare funcționale, iar alimentarea cu combustibil să fie efectuată la o distanță de cel puțin 100 de metri de culturi. În apropierea zonelor de lucru trebuie să existe mijloace primare de stingere a incendiilor, iar în apropierea câmpurilor este interzisă folosirea focului deschis și arderea resturilor vegetale.

Potrivit IGSU, de la începutul campaniei de recoltare din 2026, în Moldova au avut loc deja două incendii pe o suprafață de 7,4 hectare în raioanele Comrat și Ștefan Vodă. Cu un an mai devreme, în perioada recoltării din 2025, în țară au fost înregistrate 33 de incendii, care au distrus 162,5 hectare de culturi cerealiere (91% din pierderi au revenit grâului) și 4,1 hectare de culturi tehnice. Cele mai afectate au fost atunci raioanele Comrat, Taraclia, Cimișlia, Cantemir și Căușeni. În 36,4% dintre cazuri, incendiile de anul trecut au izbucnit din cauza arderii ierbii uscate și a deșeurilor în apropierea câmpurilor, iar în 21,2% — din cauza defecțiunilor tehnice ale utilajelor agricole.

Salvatorii avertizează agricultorii asupra riscului de incendii în timpul recoltării

Salvatorii avertizează agricultorii asupra riscului de incendii în timpul recoltării

Sursă
rupor.md logorupor
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