Ruta suburbană de autobuz nr. 37 va circula pe un traseu schimbat, pe direcția de retur, în raza orașului Stăuceni. Modificarea vine ca urmare a lucrărilor de reparație a carosabilului de pe strada Otovasca.

Potrivit Întreprinderii Municipale „Parcul Urban de Autobuze”, unitățile de transport sunt redirecționate pe strada C. Stamati, continuînd pe străzile Vierilor, Alexei Mateevici, Păcii și, ulterior, pe traseul obișnuit, transmite noi.md.

Autoritățile dau asigurări că vor reveni cu informații actualizate imediat ce lucrările vor fi finalizate, iar circulația va fi reluată pe traseul standard.

Pentru detalii suplimentare, călătorii pot apela dispeceratul PUA la numărul de telefon 022 83 73 17.