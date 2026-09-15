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unimedia.info logounimedia
15 Septembrie 2026, 09:54
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Rusia a sistat importul de semințe și material săditor din Moldova

Rusia a suspendat, începând cu 14 septembrie, importul de semințe și material săditor însoțite de documente eliberate de instituția publică „Laboratorul Fitosanitar Central” al Republicii Moldova.

Rusia a sistat importul de semințe și material săditor din Moldova.
Rusia a sistat importul de semințe și material săditor din Moldova.

Despre aceasta a anunțat Rosselhoznadzor. Instituția nu va mai recunoaște documentele eliberate de laboratorul moldovenesc pentru importul acestei producții în Rusia, scrie unimedia.info.

Rosselhoznadzor a explicat decizia prin expirarea valabilității confirmării competenței laboratorului. Instituția moldovenească a trecut auditul corespunzător în 2023, iar peste trei ani urma să aibă loc o verificare repetată.

Până la efectuarea unui nou audit și confirmarea competenței laboratorului, documentele acestuia nu vor fi acceptate de autoritățile ruse pentru importul de semințe și material săditor.

Aceeași măsură a fost introdusă și în privința documentelor eliberate de laboratoarele din Mexic și Cehia.

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