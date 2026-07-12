Romii din mai multe regiuni ale Republicii Moldova s-au adunat la priveghiul baronului Artur Cerari, în ajunul înmormântării acestuia.

Oamenii veniți își exprimă condoleanțele și sprijinul pentru familia îndoliată, transmite rupor.md.

Asociația obștească dedicată promovării comunității rome din Moldova Bare-Rom a anunțat că ceremonia de înmormântare a Baronului Romilor, Artur Cerari, va avea loc în data de 18 iulie, la Soroca.

Familia va îndeplini ultima dorință a baronului: acesta va fi înmormântat într-un costum albastru închis adus special din Italia, iar locul său de veci va fi un mausoleu din marmură verde și granit, care este construit în cimitir, lângă mormintele rudelor sale.

Artur Cerari, baronul romilor, a decedat la Soroca pe 4 iulie 2026, la vârsta de 66 de ani, în urma unui stop cardiac. Din 1998, el a fost liderul romilor din Moldova și era cunoscut pentru activitatea sa publică.