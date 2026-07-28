Rezultatele BAC-2026: Ponderea generală a celor care au susținut examenul a crescut până la 81,9%.

În Moldova, rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat din sesiunea 2026 a crescut la 81,9%, față de 79,17% anul trecut.

Despre aceasta informează Ministerul Educației, precizând că, din 18.437 de candidați admiși, au susținut cu succes BAC-ul 15.100 de persoane, transmite rupor.md.

Cea mai ridicată rată de promovare a fost înregistrată în rândul absolvenților de licee: diplome au obținut 96,11% dintre candidați. Din 11.887 de liceeni înregistrați, examenul a fost promovat cu succes de 11.425 de persoane. În rândul elevilor din colegii și centre de excelență, procentul de promovare a fost de 66,55%, ceea ce corespunde la 2.607 candidați care au promovat din 3.917 participanți. În categoria candidaților universitari, din 243 înregistrați, examenul l-au susținut 146 de persoane, iar rata a fost de 60,08%. În regim de învățământ la distanță, diploma au obținut 393 din 551 de candidați, ceea ce reprezintă 71,32%. Printre cei care au avut de recuperat restanțe din anii precedenți, examenul a fost promovat cu succes de 529 de candidați din 1.839, sau 28,76%.

Pe lângă creșterea numărului total de candidați care au promovat, rezultatele din acest an arată îmbunătățirea performanțelor academice ale absolvenților liceelor teoretice. Nota medie, în urma examenului, a crescut până la 7,53, în timp ce în sesiunea din 2025 aceasta era de 7,37.

În plus, actuala sesiune s-a remarcat printr-o reducere semnificativă a încălcărilor regulamentului. Pentru tentativa de copiere sau alte încălcări la examen a fost eliminat doar un candidat, în timp ce în sesiunea precedentă au fost șapte.

Ministerul Educației subliniază că analiza detaliată și datele complete pentru toți indicatorii campaniei de examene vor fi prezentate în toamnă.