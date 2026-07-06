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6 Iulie 2026, 17:35
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Restricții temporare de trafic pe drumul R26 la Cimișlia: Circulația va fi oprită pentru testarea podului

Traficul pe drumul R26, la Cimișlia, va fi restricționat temporar miercuri, 8 iulie, între orele 10:00 și 12:00, pentru testarea statică a podului peste râul Cogâlnic, anunță Administrația de Stat a Drumurilor (AND).

Restricții temporare de trafic pe drumul R26 la Cimișlia: Circulația va fi oprită pentru testarea podului.
Restricții temporare de trafic pe drumul R26 la Cimișlia: Circulația va fi oprită pentru testarea podului.

Restricțiile vor fi aplicate pe sectorul de drum R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, în zona podului situat în intravilanul orașului Cimișlia, transmite realitatea.md.

Potrivit AND, testarea face parte din contractul de elaborare a raportului de expertiză tehnică și presupune inspectarea, diagnosticarea și efectuarea încercării statice controlate a podului amplasat la kilometrul 83+531 al drumului R26.

Instituția îi îndeamnă pe șoferi să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren, să circule cu prudență și să își planifice din timp deplasările pentru a evita eventualele întârzieri.


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