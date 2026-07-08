8 Iulie 2026, 17:33
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Restricții de circulație pe strada Miron Costin din Capitală
În sectorul Râșcani al Capitalei vor fi instituite restricții temporare de circulație pe strada Miron Costin.
Potrivit Poliției Naționale, măsura este aplicată în baza unei dispoziții a Primăriei Chișinău și vizează partea impară a străzii Miron Costin, pe tronsonul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo.
Restricțiile vor fi valabile în perioada 10 iulie, ora 20:00 – 12 iulie, ora 20:00, transmite noi.md.
Poliția îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară din zonă și să aleagă din timp rute alternative.