theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
15 Iulie 2026, 23:06
1 230
Copiază linkul
Link copiat

Restricții de circulație pe drumul M1, în zona Pruncul. Traficul va fi afectat pe 17 iulie

Restricții temporare de circulație vor fi instituite vineri, 17 iulie, în municipiul Chișinău, în zona Pruncul, unde vor avea loc lucrări la rețeaua electrică, anunță Administrația Națională a Drumurilor.

Restricții de circulație pe drumul M1, în zona Pruncul. Traficul va fi afectat pe 17 iulie.
Restricții de circulație pe drumul M1, în zona Pruncul. Traficul va fi afectat pe 17 iulie.

Potrivit instituției, în intervalul orar 08:00–18:00, circulația va fi restricționată pe o bandă a drumului M1, pe partea stângă, la kilometrul 94+250, în sectorul de traversare a râului Bâc, transmite realitatea.md.

Restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor planificate de compania Premier Energy Distribution, care vizează reamplasarea circuitelor 1 și 2 la poziția inițială, precum și demontarea unui pilon provizoriu.

Pe durata intervențiilor, traficul rutier va fi organizat conform schemei temporare de circulație.

Autoritățile îndeamnă șoferii să respecte indicatoarele rutiere temporare și să circule cu prudență în zona lucrărilor, pentru a evita incidentele și blocajele în trafic.

Restricții de circulație pe drumul M1, în zona Pruncul. Traficul va fi afectat pe 17 iulie

Restricții de circulație pe drumul M1, în zona Pruncul. Traficul va fi afectat pe 17 iulie

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici