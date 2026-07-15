Restricții de circulație pe drumul M1, în zona Pruncul. Traficul va fi afectat pe 17 iulie.

Restricții temporare de circulație vor fi instituite vineri, 17 iulie, în municipiul Chișinău, în zona Pruncul, unde vor avea loc lucrări la rețeaua electrică, anunță Administrația Națională a Drumurilor.

Potrivit instituției, în intervalul orar 08:00–18:00, circulația va fi restricționată pe o bandă a drumului M1, pe partea stângă, la kilometrul 94+250, în sectorul de traversare a râului Bâc, transmite realitatea.md.

Restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor planificate de compania Premier Energy Distribution, care vizează reamplasarea circuitelor 1 și 2 la poziția inițială, precum și demontarea unui pilon provizoriu.

Pe durata intervențiilor, traficul rutier va fi organizat conform schemei temporare de circulație.

Autoritățile îndeamnă șoferii să respecte indicatoarele rutiere temporare și să circule cu prudență în zona lucrărilor, pentru a evita incidentele și blocajele în trafic.