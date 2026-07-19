Restricții de circulație în Capitală din cauza vizitei președintei Indiei în Moldova
Pe 20 iulie, între orele 07:00 și 22:00, va fi restricționat temporar accesul în unele locuri publice din centrul orașului și pe drumurile care leagă Capitala de aeroport.
Despre aceasta a anunțat primăria, transmite rupor.md.
Restricțiile sunt legate de vizita președintei Indiei, Draupadi Murmu, care va vizita instituțiile de stat din Moldova.
Pe traseul coloanei oficiale vor fi restricționate și desfășurarea adunărilor și evenimentelor de masă, lucrările de reparație a drumurilor și a rețelelor inginerești, precum și tăierea copacilor.
Restricțiile nu vor afecta evenimentele socio-culturale aprobate anterior de primărie și organele de drept. Ordinea publică va fi asigurată de Poliția Capitalei.
Vizita Draupadi Murmu va fi prima vizită oficială a președintelui Indiei în Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice în 1992. Ea va purta negocieri cu Maia Sandu, se va întâlni cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu reprezentanții diasporei indiene, precum și va deschide forumul de afaceri moldo-indian cu participarea unei delegații de 30 de antreprenori.