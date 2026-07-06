Restaurarea Arcului de Triumf din Chișinău, sub semnul întrebării din cauza divergențelor dintre autorități.

Restaurarea Arcului de Triumf din centrul Chișinăului rămâne incertă din cauza disputelor dintre autoritățile municipale și cele centrale privind documentația și responsabilitatea lucrărilor.

Autoritățile municipale declară că așteaptă de la Ministerul Culturii clarificări privind permisele și documentele necesare pentru restaurarea monumentului și a altor obiective din centrul Capitalei, transmite moldova1.md.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a menționat că a discutat situația cu ministrul Culturii și a subliniat necesitatea accelerării pregătirii documentelor.

„Noi vrem să vedem Arcul de Triumf finalizat, așa cum s-a promis, până la sfârșitul anului”, a declarat el în cadrul ședinței primăriei din 6 iulie, adăugând că o parte din zonele istorice din centrul orașului sunt în gestiunea Guvernului și necesită intervenție.

Potrivit lui, dacă autoritățile centrale nu pot efectua lucrările, obiectivele pot fi preluate în administrarea municipalității.

Ministerul Culturii nu a comentat încă declarațiile primăriei.

Restaurarea Arcului de Triumf a fost anunțată la începutul anului. Pentru lucrări au fost alocate aproximativ 5 milioane de lei. Anterior, ministrul Culturii, Cristian Jardan, și-a exprimat speranța de a finaliza proiectul până la sfârșitul anului 2026, menționând că principalele obstacole rămân procedurile administrative și întocmirea documentelor.