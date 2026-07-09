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moldpres.md logomoldpres
9 Iulie 2026, 14:51
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Republica Moldova se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale

Republica Moldova va face schimb electronic de date cu statele membre ale UE în domeniul sistemelor de securitate socială.

Republica Moldova se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale.
Republica Moldova se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale.

Acest lucru va fi posibil după ce Parlamentul a votat astăzi, în lectura a doua, un proiect care prevede că țara noastră se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale, transmite moldpres.md.

Proiectul, susținut în lectura a doua cu votul a 78 de deputați, creează cadrul juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene.

Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la Sistemul Electronic de Schimb de Informații privind Securitatea Socială (EESSI). Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiului Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Potrivit autorilor inițiativei, implementarea EESSI va aduce beneficii semnificative cetățenilor Republicii Moldova care au muncit sau locuiesc în statele europene, facilitând accesul la pensii, indemnizații și alte prestații sociale, reducând timpul de procesare a dosarelor și eliminând necesitatea transmiterii documentelor pe suport de hârtie.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), și este inclus în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029.

Modificările legislative vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Până atunci, Guvernul va asigura pregătirea instituțională și tehnică necesară pentru implementarea normelor europene și conectarea la infrastructura EESSI.

În nota informativă a proiectului este stipulate că până în prezent, Republica Moldova are semnate 20 de acorduri bilaterale în domeniul securității sociale, dintre care 18 sunt deja în aplicare.

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