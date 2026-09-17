Republica Moldova s-a retras din Acordul CSI privind schimbul interbibliotecar.

Parlamentul Republicii Moldova a denunțat acordul privind schimbul interbibliotecar în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI).

Documentul reglementa schimbul fizic de publicații între fondurile documentare ale bibliotecilor naționale din statele membre ale CSI. Inițiativa de denunțare a fost înaintată de Ministerul Culturii, transmite rupor.md.

Ministerul a explicat că, în prezent, majoritatea schimburilor dintre biblioteci și a mecanismelor de cooperare internațională se desfășoară în format digital. Totodată, sistemul de expediere a publicațiilor tipărite prevăzut de acord presupune cheltuieli semnificative pentru livrarea internațională.

Biblioteca Națională a Moldovei va putea, în același timp, să continue cooperarea internațională, inclusiv cu bibliotecile din țările CSI, prin intermediul rețelelor profesionale internaționale, inclusiv Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare (IFLA) și Biroul European al Asociațiilor de Biblioteci, Informare și Documentare (EBLIDA).

La Ministerul Culturii s-a menționat că menținerea mecanismelor create în cadrul CSI nu este considerată necesară în prezent, inclusiv ținând cont de schimbările geopolitice din regiune și de modificarea priorităților de politică externă ale Moldovei.

Acordul a fost semnat în 1999, la Rostov. Odată cu acesta, este denunțat și protocolul suplimentar la document.

La Ministerul Culturii s-a declarat că decizia face parte din procesul de revizuire a tratatelor încheiate în cadrul CSI și este legată de ineficiența aplicării acestui acord în interesul Moldovei.