Republica Moldova își consolidează rolul de furnizor de securitate în regiunea Dunării.

Republica Moldova își întărește poziția de partener activ în combaterea amenințărilor hibride și cibernetice din Europa de Est.

Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a reprezentat țara la Conferința miniștrilor de interne ai statelor membre ale Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR), desfășurată în perioada 29–30 iunie, la Sofia, Bulgaria, transmite noi.md.

Reuniunea, organizată de Ministerul de Interne al Bulgariei în contextul împlinirii a 15 ani de la adoptarea Strategiei, s-a axat pe identificarea unor răspunsuri comune la criminalitatea informatică, terorism și dezinformare. În cadrul intervenției sale, Daniella Misail-Nichitin a prezentat experiența Republicii Moldova în gestionarea atacurilor cibernetice asupra instituțiilor publice și a schemelor de finanțare ilegală menite să destabilizeze procesele democratice.

În cadrul discuțiilor, oficialul a atras atenția că amenințările transfrontaliere actuale sunt interconectate, ceea ce exclude posibilitatea unor abordări izolate din partea statelor europene. Totodată, ministra a evidențiat modernizarea Centrului național pentru combaterea criminalității informatice și implementarea unui sistem de alertă non-stop pentru incidentele cibernetice, în special în sectorul energetic.

„Actualele provocări de securitate nu mai pot fi abordate separat, întrucât criminalitatea organizată, atacurile cibernetice și finanțările ilicite sunt tot mai des utilizate pentru a afecta stabilitatea statelor și încrederea cetățenilor în instituții”, a declarat ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin.

În acest context, Republica Moldova a lansat o invitație oficială către statele membre EUSDR de a utiliza mai activ Hubul de Securitate al Uniunii Europene de la Chișinău. Această platformă este văzută ca un punct regional strategic pentru schimbul de informații și exerciții comune împotriva riscurilor hibride.