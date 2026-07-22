Republica Moldova a ocupat locul 45 în clasamentul mondial al pașapoartelor.

Pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 45 în Henley Passport Index 2026, oferind acces în 120 de țări fără viză prealabilă sau cu viză la sosire.

În clasamentul mondial, Republica Moldova se situează după Georgia, care ocupă locul 44 cu acces în 121 de țări, și înaintea Venezuelei, care ocupă locul 46 cu acces în 117 țări, scrie logos-pres.md.

Totodată, România ocupă locul 11 în clasamentul mondial, cu acces în 178 de țări, Ucraina — locul 33 cu acces în 142 de țări, iar Federația Rusă — locul 47 cu acces în 114 țări.

Liderul clasamentului este Singapore, cu acces în 192 de țări. Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite ocupă locul doi, cu acces în 188 de țări. Suedia se află pe locul trei, cu acces în 187 de țări.

Pe locul patru se situează Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia și Spania, care au acces fără viză în 186 de state.

Henley Passport Index analizează 199 de pașapoarte și 227 de destinații, clasificându-le în funcție de numărul țărilor în care deținătorii pașapoartelor pot călători fără viză înainte de plecare.