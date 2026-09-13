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13 Septembrie 2026, 15:00
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Republica Moldova a cucerit medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Limbă Engleză

Lotul olimpic național al Republicii Moldova a cucerit medalia de bronz în clasamentul pe echipe și a obținut trei diplome de onoare în probele individuale la Olimpiada Internațională de Limbă Engleză.

Republica Moldova a obținut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Limba Engleză.
Republica Moldova a obținut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Limba Engleză.

Cea de-a patra ediție a concursului s-a desfășurat în perioada 6–12 septembrie la Suceava, România, reunind 136 de elevi din 14 țări. În clasamentul pe echipe, elevii noștri s-au clasat pe locul trei, realizând și prezentând un proiect multimedia bazat pe romanul The Hate U Give de Angie Thomas, scrie noi.md.

Din lotul olimpic național al Republicii Moldova au făcut parte patru eleve: Alexandra Dumbrăveanu, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți, Nicoleta Caraji, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Edineț; Gabriela Gaberi, elevă în clasa a XI-a la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” din Chișinău, și Andreea Darii, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău.

De pregătirea echipei s-au ocupat doctorul în filologie Viorica Lifari și lectorul universitar Alina Legcobit, ambele cadre didactice ale Universității de Stat din Moldova. 

În concursurile individuale, Nicoleta Caraji, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Edineț, Andreea Darii, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău, și Gabriela Gaberi, elevă în clasa a XI-a la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” din Chișinău, au primit diplome de onoare. 

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare adresează mulțumiri membrilor Consiliului Olimpic Republican la Limba Engleză pentru devotament și contribuția la pregătirea lotului olimpic național.

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