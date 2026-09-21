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ipn.md logoipn
21 Septembrie 2026, 14:08
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Reparația podului peste râul Răuțel, din raionul Fălești, este finalizată în proporție de 75%

Administrația Națională a Drumurilor informează că, până în prezent, au fost efectuate lucrări de reparație a rosturilor de dilatație dintre grinzi, au fost instalate plăci de legătură și au fost consolidate culeele podului.

Reparația podului peste râul Răuțel din raionul Fălești este finalizată în proporție de 75%.
Reparația podului peste râul Răuțel din raionul Fălești este finalizată în proporție de 75%.

În prezent, lucrările se desfășoară de pe ambele părți ale podului, inclusiv lucrări de consolidare a solului și de betonare. Totodată, muncitorii montează cofraje și armături pentru console și amenajează o scară pentru acces tehnic, scrie ipn.md.

Pe durata lucrărilor, circulația în zona șantierului este redirecționată pe un drum ocolitor. Șoferii sunt îndemnați să fie atenți și să respecte indicatoarele rutiere temporare.

Costul proiectului depășește 25 de milioane de lei. Mijloacele au fost alocate din Fondul Rutier. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, reparația podului urmează să îmbunătățească condițiile de circulație pentru peste patru mii de locuitori ai satului Răuțel, precum și pentru toți participanții la trafic.

Reparația podului peste râul Răuțel, din raionul Fălești, este finalizată în proporție de 75%

Reparația podului peste râul Răuțel, din raionul Fălești, este finalizată în proporție de 75%

Reparația podului peste râul Răuțel, din raionul Fălești, este finalizată în proporție de 75%

Reparația podului peste râul Răuțel, din raionul Fălești, este finalizată în proporție de 75%

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