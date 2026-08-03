Reparația drumului regional Delacău — Bulboaca se află în etapa finală

Lucrările de reconstrucție a drumului regional G109 Delacău — Bulboaca au intrat în etapa finală: stadiul de execuție a ajuns la 98,5%.

Proiectul va asigura condiții de calitate și confortabile pentru deplasare pentru peste 14.600 de locuitori ai satelor Delacău, Șerpeni, Speia, Telița Nouă, Telița și Bulboaca, transmite noi.md.

Stadiul lucrărilor de finalizare a fost inspectat de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Sectorul modernizat va asigura o legătură mai eficientă între localitățile din această zonă și traseul național R2, precum și cu întreaga rețea rutieră a țării.

Proiectul prevede reconstrucția a peste 7 kilometri de drum. Lucrările au inclus reconstrucția sistemului rutier, reparația podurilor, amenajarea drumurilor laterale și a trotuarelor, precum și instalarea parapetelor de protecție, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor rutiere.

În plus, au fost construite două stații moderne de transport public. În prezent, pe șantier se desfășoară ultimele lucrări privind amenajarea canalelor de colectare a apelor, iar pe tronsonul rămas se așterne stratul superior de asfalt și se montează elementele de siguranță.

De asemenea, se lucrează la amenajarea zonei de conectare a drumului G109 cu drumul de acces, care asigură legătura cu traseul M5 în direcția Chișinăului.

Valoarea totală a contractului pentru reconstrucție este de peste 183 milioane de lei.