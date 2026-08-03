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realitatea.md logorealitatea
3 August 2026, 13:39
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Repararea unui kilometru de drum în Truşeni va costa peste 25 de milioane de lei

Repararea unui kilometru de drum în Trușeni costă peste 25 de milioane de lei. Conform licitației anunțate de către administrația publică locală, este vorba despre traseul central acces, pe str. 27 August 1989.

Repararea unui kilometru de drum în Truşeni va costa peste 25 de milioane de lei.
Repararea unui kilometru de drum în Truşeni va costa peste 25 de milioane de lei.

Caietul de sarcini prevede construirea trotuarelor, a parcărilor, consolidarea acostamentelor, amenajarea trecerilor de pietoni înălțate și instalarea indicatoarelor rutiere.

Contactată de Realitatea primarul din localității, Viorica Beregoi, a explicat că porțiunea care urmează să fie reparată trece prin centrul localității. Proiectul include, de asemenea, construirea unei rețele de canalizare pluvială, strămutarea a mai multor stâlpi electrici de pe o parte a drumului și realizarea unei intersecții tip sens giratoriu.

Potrivit primarului, compania Premier Energy nu execută aceste lucrări, astfel că ele trebuie finanțate în cadrul proiectului.

„În această iarnă a avut loc un caz în care o mașină a intrat într-un stâlp, iar întregul sat a rămas fără curent electric. Am decis că astfel de stâlpi sunt periculoși, cu atât mai mult că unul dintre ei se află chiar în fața școlii. Ferească Dumnezeu ca cineva să mai intre în el și să cadă. Acolo sunt copii. De aceea am decis să prevedem din start toate lucrările necesare. Mai întâi am pregătit un proiect, apoi l-am completat cu canalizare pluvială și cu rețele inginerești. Mai bine să faci o dată, dar calitativ”, a menționat Beregoi.

Conform Administrației de Stat a Drumurilor, pentru construcția și reparația drumurilor, realizarea și execuția proiectelor durează 2-3 ani bugetari, iar costurile se ajustează. Prețurile se stabilesc în funcție de complexitatea lucrărilor, care pot include trotuare, sisteme de iluminat, reamplasarea unui rețele și alte sisteme.

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