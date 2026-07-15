Reguli noi pentru remunerarea persoanelor care vor asigura interimatul funcției de șef al misiunilor diplomatice.

Guvernul Moldovei a aprobat noile reguli de remunerare a angajaților diplomați care îndeplinesc temporar atribuțiile șefilor misiunilor diplomatice din străinătate.

Conform proiectului aprobat, diplomatului numit însărcinat temporar cu afacerile după retragerea ambasadorului îi va fi acordată o indemnizație echivalentă cu cea a șefului misiunii diplomatice din statul respectiv, transmite radiochisinau.md.

În prezent, după rechemarea șefului unei misiuni diplomatice a Republicii Moldova peste hotare în legătură cu încheierea mandatului și până la desemnarea unui nou titular, funcția este exercitată temporar de către un agent diplomatic desemnat Însărcinat cu afaceri ad interim prin ordin al ministrului Afacerilor Externe.

Totuși, în această perioadă, persoana desemnată nu beneficiază de indemnizația aferentă funcției de șef al misiunii diplomatice, deși exercită atribuțiile acesteia și poartă responsabilitatea corespunzătoare funcției. În nota informativă a proiectului este specificat că această situație creează un dezechilibru între volumul de responsabilități asumate și nivelul de remunerare, generând totodată incertitudini în aplicarea uniformă a normelor privind statutul personalului misiunii.

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a declarat astăzi, la ședința Guvernului, că implementarea modificărilor nu necesită mijloace financiare suplimentare.