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logos-press.md logologos-press
25 Septembrie 2026, 11:18
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Reforma administrativ-teritorială va schimba și sistemul de sănătate

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Gasnaș, ministerul va trebui să adapteze centrele de sănătate și serviciile medicale la noua structură administrativă.

Reforma administrativ-teritorială va schimba și sistemul de sănătate.
Reforma administrativ-teritorială va schimba și sistemul de sănătate.

„Nu uităm de reforma administrativ-teritorială. Acum, probabil, nu voi vorbi despre acest lucru în detaliu, până când aceasta nu va fi votată în Parlament. Dar cred că înțelegeți ce se va întâmpla cu unele centre de sănătate, ce se va întâmpla cu anumite servicii, deoarece în prezent se vorbește mult despre administrațiile de nivelul al doilea — despre raioane. Totuși, în noiembrie va fi mai multă claritate, iar atunci va trebui să ne adaptăm și să pregătim sistemul medical pentru aceste schimbări”, a declarat ministrul în cadrul Business Breakfast, organizat cu ocazia deschiderii expoziției „MoldMedizin & MoldDent”, transmite logos-press.md

Gasnaș a anunțat reorganizarea serviciilor medicale, punând accentul pe concentrarea asistenței medicale de urgență și a celei imediate în centre regionale, precum și pe schimbarea traseului pacientului.

Vor fi create „centre de excelență”

Potrivit ministrului, noua organizare a sistemului trebuie să permită concentrarea resurselor acolo unde există un număr suficient de cadre medicale și infrastructura necesară pentru prestarea serviciilor complexe.

„De aici va porni logica concentrării regionale a serviciilor medicale acute. Vom crea centre de excelență în regiunile mai mari, unde vom putea investi atât în tehnologii, cât și în resurse umane, iar atunci acest traseu al pacientului va fi clar”, a spus ministrul.

O atenție separată va fi acordată asistenței medicale primare. Ministrul a menționat că sistemul trebuie construit în jurul necesităților pacientului, indiferent dacă serviciile sunt prestate de instituții publice sau private.

„Din decembrie până la mijlocul lunii iulie vom avea timp să purtăm discuții și să analizăm situația fiecărei instituții în parte, precum și să stabilim public ce servicii nu sunt acoperite și să examinăm posibilitățile de parteneriat cu sectorul privat”, a conchis Alexandru Gasnaș.

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