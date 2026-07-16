theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
16 Iulie 2026, 16:18
2 544
Copiază linkul
Link copiat

Reforma administrației locale: Patru localități din raionul Florești se unesc într-o singură primărie

Patru localități din raionul Florești au decis să se unească într-o singură primărie, pentru a oferi cetățenilor servicii publice mai eficiente și a beneficia de mai multe oportunități de dezvoltare.

Reforma administrației locale: Patru localități din raionul Florești se unesc într-o singură primărie.
Reforma administrației locale: Patru localități din raionul Florești se unesc într-o singură primărie.

Localitățile vizate sunt Cernița, Ciripcău, Coșernița și Gura Camencii din raionul Florești. Acestea vor avea o singură primărie, cu centrul administrativ la Gura Camencii, transmite rupor.md.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că Executivul va oferi comunităților un stimulent pentru dezvoltare în valoare de 18,5 milioane de lei.

„Patru comunități își unesc resursele și experiența pentru servicii mai bune, investiții mai mari și un viitor construit împreună. Cernița, Ciripcău, Coșernița și Gura Camencii - localități din raionul Florești, vor avea o primărie comună, cu centrul administrativ la Gura Camencii”, a afirmat Alexei Buzu.

Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, 773 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară, într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale. Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale.

Procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, din luna august, Executivul va demara procesul de amalgamare normativă, a anunțat recent secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. În etapa voluntară, localitățile pot decide singure cu cine se unesc, cum își organizează administrația și care sunt prioritățile, iar Guvernul susține comunitățile cu stimulente pentru dezvoltare.

La sfârșitul lunii ianuarie, Guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, parte a eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățire a serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei.

Recent, Parlamentul a aprobat modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4.500 de primari și cetățeni. 

În prezent, la nivel național au fost aprobate peste 400 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici