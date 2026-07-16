Reforma administrației locale: Patru localități din raionul Florești se unesc într-o singură primărie.

Patru localități din raionul Florești au decis să se unească într-o singură primărie, pentru a oferi cetățenilor servicii publice mai eficiente și a beneficia de mai multe oportunități de dezvoltare.

Localitățile vizate sunt Cernița, Ciripcău, Coșernița și Gura Camencii din raionul Florești. Acestea vor avea o singură primărie, cu centrul administrativ la Gura Camencii, transmite rupor.md.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că Executivul va oferi comunităților un stimulent pentru dezvoltare în valoare de 18,5 milioane de lei.

„Patru comunități își unesc resursele și experiența pentru servicii mai bune, investiții mai mari și un viitor construit împreună. Cernița, Ciripcău, Coșernița și Gura Camencii - localități din raionul Florești, vor avea o primărie comună, cu centrul administrativ la Gura Camencii”, a afirmat Alexei Buzu.

Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, 773 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară, într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale. Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale.

Procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, din luna august, Executivul va demara procesul de amalgamare normativă, a anunțat recent secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. În etapa voluntară, localitățile pot decide singure cu cine se unesc, cum își organizează administrația și care sunt prioritățile, iar Guvernul susține comunitățile cu stimulente pentru dezvoltare.

La sfârșitul lunii ianuarie, Guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, parte a eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățire a serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei.

Recent, Parlamentul a aprobat modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4.500 de primari și cetățeni.

În prezent, la nivel național au fost aprobate peste 400 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară.