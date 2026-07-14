Recomandările IGSU în contextul Codului Galben: Închideți geamurile, evitați copacii bătrâni.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a venit cu o serie de recomandări pentru cetățeni, în contextul Codului Galben de instabilitate atmosferică.

Avertizarea este valabilă astăzi, 14 iulie, în intervalul orelor 14:30–23:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice, cu cantități de 15–30 l/m², grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s, transmite realitatea.md.

În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenire a situațiilor de risc și recomandă:

să evite aflarea în apropierea arborilor bătrâni, stâlpilor de electricitate și panourilor publicitare, care pot fi doborâte de rafalele puternice de vânt;

să întrerupă activitățile desfășurate în aer liber în timpul descărcărilor electrice și să se adăpostească în spații sigure;

să parcheze autovehiculele în locuri ferite de copaci și alte obiecte care pot cădea;

să închidă ferestrele locuințelor și să fixeze obiectele aflate pe balcoane, terase sau în curți, pentru a preveni luarea acestora de vânt;

să evite traversarea străzilor inundate și apropierea de curenții de apă, unde nivelul apei poate crește rapid;

conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza de deplasare, să mărească distanța de siguranță în trafic și să evite deplasările în zonele inundate.

În cazul unor situații de urgență, cetățenii pot apela Serviciul 112.