Reacția CNAS la cazul mamei care spune că trebuie să restituie 60.000 de lei.

CNAS respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora unor beneficiari ai alocațiilor pentru dizabilitate li s-ar solicita restituirea unor sume de bani în urma unor presupuse supraplăți.

Reacția instituției vine după ce o mamă din Chișinău a declarat public că ar fi fost anunțată de autorități că trebuie să restituie aproape 60.000 de lei, întrucât copilului său cu dizabilitate severă i-ar fi fost achitată, timp de mai mulți ani, o pensie mai mare decât cea la care ar fi avut dreptul, transmite stiri.md.

Într-un comunicat, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) califică drept „eronate” afirmațiile privind presupusele supraplăți create în raport cu unii beneficiari ai alocațiilor pentru dizabilitate.

„Până în prezent, precizăm că nu au fost emise decizii privind restituirea sumelor achitate necuvenit și nici nu au fost întocmite procese-verbale pentru recuperarea sumelor la care se face referire în informațiile vehiculate. Totodată, persoanele vizate de aceste informații nu au datorii față de bugetul asigurărilor sociale de stat. Acestea au fost și rămân în continuare beneficiare ale prestațiilor sociale, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare”, se arată în reacția CNAS.

Instituția mai subliniază că întreaga corespondență cu beneficiarii prestațiilor sociale se desfășoară exclusiv prin intermediul comunicărilor oficiale, și nu prin apeluri telefonice.

Reamintim că anterior o femeie din Capitală, care crește un copil cu dizabilități, a povestit că a fost chemată la Casa Națională de Asigurări Sociale pentru a semna un proces-verbal de recuperare a aproape 60.000 de lei. Potrivit femeii, timp de mai mulți ani copilului său i s-a calculat eronat o pensie mai mare decât cea cuvenită, iar acum autoritățile intenționează să rețină până la 30% din pensia lunară pentru a recupera suma plătită în exces.