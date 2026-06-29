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noi.md logonoi
29 Iunie 2026, 17:27
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Razie în Capitală împotriva mașinilor zgomotoase: Șase șoferi au rămas fără plăcuțe de înmatriculare

Mai mulți șoferi din Capitală au rămas fără plăcuțele de înmatriculare în urma verificărilor efectuate de polițiștii de patrulare.

Razie în Capitală împotriva mașinilor zgomotoase: Șase șoferi au rămas fără plăcuțe de înmatriculare.
Razie în Capitală împotriva mașinilor zgomotoase: Șase șoferi au rămas fără plăcuțe de înmatriculare.

Angajații Secției de Patrulare Chișinău din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au organizat acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere în municipiul Chișinău, acordând o atenție deosebită cazurilor care încalcă ordinea și liniștea publică, transmite noi.md.

În cadrul verificărilor, angajații organelor de drept au constatat că șase șoferi au modificat neautorizat sistemul de evacuare, reechipând automobilele cu tobe de eșapament care produc zgomot excesiv, ceea ce contravine prevederilor legislației în vigoare.

În toate cele șase cazuri au fost ridicate plăcuțele de înmatriculare, iar șoferii au fost sancționați cu amenzi. Într-unul dintre dosare a fost ridicat permisul de conducere, iar materialele au fost transmise instanței pentru examinare.

Poliția reamintește că modificările neautorizate ale mijloacelor de transport sunt interzise și atrag răspunderea prevăzută de lege.

Instituția subliniază că respectarea regulilor de circulație și a cerințelor tehnice aplicabile vehiculelor contribuie la asigurarea siguranței tuturor participanților la trafic.

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