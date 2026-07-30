Râul Cubolta seacă: Unele porțiuni au rămas fără apă.

Râul Cubolta se află sub amenințare. Seceta și temperaturile ridicate i-au redus brusc debitul, iar în unele porțiuni râul s-a secat complet.

Autoritățile locale din nordul țării pregătesc lucrări de curățare și de refacere a albiei.

Locuitorii spun că râul intră treptat în declin, scrie moldova1.md.

„Foarte mult. Dacă mergi pe drumul dinspre Bălți, se vede cât de mult a scăzut nivelul apei”;

„Nu a fost mereu așa. Deja de doi ani, nivelul apei este atât de scăzut. Înainte era un bazin foarte bogat și frumos, la noi veneau chiar și turiști”;

„Problema există de aproximativ cinci-șase ani. Vacile nu mai au ce să bea, dar nu știu din ce cauză”, spun localnicii.

În această perioadă a anului, consumul obișnuit de apă ar trebui să fie de 1,51 metri cubi pe secundă.

„Potrivit celor mai recente observații hidrologice, debitul actual al apei în râul Cubolta este de aproximativ 0,083 metri cubi pe secundă. Asta înseamnă doar circa 10% sau chiar mai puțin din indicatorul mediu multianual, caracteristic acestei perioade a anului. În lipsa precipitațiilor semnificative, nivelul și debitul apei pot continua să scadă”, a comunicat inginerul din cadrul Direcției pentru Meteorologie și Monitorizarea Mediului, Mariana Prepelița.

Autoritățile locale speră să oprească secarea râului și să îl readucă la viață cu ajutorul fondurilor europene ale programului Interreg România — Republica Moldova.

Anul trecut, Primăria Cubolta a obținut 841 de mii de lei pentru finanțare nerambursabilă.

„În prima parte a satului, noi nu avem deloc apă, iar în partea de jos ea există, fiindcă acolo se află izvoare mai puternice. În prezent efectuăm lucrări de curățare a albiei, ca să scoatem nămolul, să identificăm izvoare noi și să readucem râul la viață”, a declarat primarul comunei Cubolta, Alexandru Sîrbu.

Cubolta își are obârșia în satul Lipnic, din raionul Ocnița, și se varsă în Răut. Este unul dintre cele mai importante râuri mici din nordul Republicii Moldova.