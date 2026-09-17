Radu Musteață: Prioritatea mea la conducerea AIPA este consolidarea încrederii și a capacităților.

Eugeniu Osmochescu l-a prezentat oficial colectivului Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, subordonată Ministerului Agriculturii, pe noul conducător — Radu Musteață.

Ministrul a subliniat în mod special rolul AIPA în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. În acest context, el i-a îndemnat pe angajații instituției să accelereze pregătirea AIPA pentru acreditarea în conformitate cu cerințele UE, necesară pentru atragerea finanțării din fondurile europene, transmite logos-pres.md.

„Integrarea în structurile Uniunii Europene este principala noastră prioritate, iar acreditarea AIPA reprezintă una dintre sarcinile-cheie pentru perioada următoare. Avem de realizat o muncă enormă într-un termen scurt; acest proces necesită eforturi comune din partea ministerului și a agenției. De asemenea, trebuie să promovăm agenda economică, astfel încât sectorul agricol să fie pregătit să valorifice oportunitățile de finanțare care se vor deschide pe măsură ce ne apropiem de Uniunea Europeană”, a menționat Eugeniu Osmochescu.

La rândul său, Radu Musteață a declarat că printre prioritățile activității sale în fruntea AIPA se numără consolidarea capacității instituționale a agenției.

„Vreau să contribui la consolidarea încrederii și a deschiderii, să ne păstrăm specialiștii. Avem de realizat o muncă amplă pentru alinierea activității la cerințele UE, inclusiv în domeniul digitalizării. Trebuie să găsim soluții împreună”, a spus el.