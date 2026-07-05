R. Moldova și Japonia își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii feroviare.

Reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, împreună cu specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, se află în perioada 6–11 iulie într-o vizită de studiu în Japonia.

Potrivit autorităților, agenda deplasării este axată pe preluarea bunelor practici în gestionarea infrastructurii de transport și intensificarea relațiilor bilaterale, transmite noi.md.

Pe parcursul celor șase zile, membrii delegației moldovenești au planificate întrevederi cu autoritățile de la Tokyo și cu partenerii de dezvoltare din regiune. Discuțiile vor viza oportunitățile de modernizare a sectorului feroviar autohton prin prisma standardelor nipone de eficiență.

Programul oficial include, de asemenea, vizite de documentare la mai multe obiective strategice din domeniul transportului feroviar și al logisticii, destinate analizării soluțiilor tehnologice de ultimă generație care ar putea fi adaptate și implementate în Republica Moldova.