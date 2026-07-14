R. Moldova, peste media UE la conectarea cu fibră optică. Telefonia fixă, pe cale de dispariție.

Moldova depășește media UE în ceea ce privește nivelul de digitalizare. Peste 80% dintre gospodării au acces la Internet de mare viteză. Totuși, această creștere rapidă este însoțită de dispariția treptată a telefoniei fixe.

Datorită dezvoltării rapide a infrastructurii digitale, Moldova ocupă poziții avantajoase în regiune, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice (ARCOM), Sergiu Gaibu, transmite moldova1.md.

„În primul trimestru al acestui an, numărul conexiunilor la rețeaua de fibră optică a crescut cu aproximativ 7%, deoarece acest obiectiv este, de asemenea, o prioritate a Uniunii Europene. În prezent, aproximativ 83% din gospodării sunt conectate la fibră optică, ceea ce depășește cu peste 10 puncte procentuale media UE. Astfel, Moldova are un nivel ridicat de acoperire atât cu rețea de fibră optică, cât și cu comunicații mobile”, a menționat Sergiu Gaibu.

Aproape patru milioane de cartele SIM, funcționale pe piața națională

Sectorul comunicațiilor a trecut prin transformări majore în ultimii 10-15 ani, iar telefonia fixă, în forma sa clasică, nu mai poate fi susținută din punct de vedere tehnologic.

„Telefonia clasică, cea analogică prin cablu... nu se mai produc nici echipamente, deci chiar să fi dorit o astfel de continuitate, ea este imposibilă. Chiar și pentru următoarea tehnologie care a fost - CDMA, la fel, nu se mai produc echipamente. De aceea, telefonia fixă a devenit un accesoriu la fibra optică și la internetul care vine în casa oamenilor”, a precizat directorul ARCOM.

În prezent, telefonia mobilă este principalul serviciu utilizat de populație. Potrivit lui Sergiu Gaibu, pe piața din Republica Moldova sunt active aproximativ 3.8 milioane de cartele SIM, mulți utilizatori folosind două sau mai multe cartele.

„Telefonia mobilă a devenit, într-adevăr, cel mai utilizat serviciu, fiindcă noi avem circa 3.8 milioane de cartele SIM pe piața națională, deci aproximativ 140% acoperire per om, adică 1.4 cartele SIM per persoană”, a spus directorul ANRC, adăugând că accesibilitatea serviciilor este susținută inclusiv de ofertele comerciale ale operatorilor.

Referindu-se la viitorul telefoniei fixe, Gaibu afirmă că dispariția rețelelor tradiționale este deja o direcție asumată la nivel european.

„Practic, în forma clasică, telefonia fixă este pe cale de dispariție și, dacă vedem și politica Uniunii Europene, ei de asemenea au ca obiectiv, inclusiv prin directiva privind infrastructura Gigabit, care a fost transpusă recent și în Republica Moldova, să fie exclusă toată telefonia clasică în ceea ce privește cablurile de cupru”, a declarat acesta.

Tranziția este determinată de o combinație complexă de factori tehnologici, economici și ecologici.

„Această tehnologie este învechită, din punct de vedere energetic, este mult mai consumatoare, deci amprenta ecologică este mult mai mare, tehnologiile moderne sunt mult mai econoame din punct de vedere energetic, precum și capacitatea de transport de date este cu mult mai mare”, a explicat Sergiu Gaibu.

Venituri mai mari pentru piața comunicațiilor electronice

Directorul ARCOM consideră că Republica Moldova a început deja această tranziție, deoarece infrastructura bazată pe fibră optică permite furnizarea simultană a internetului, televiziunii și telefoniei. Iar utilizarea tot mai intensă a serviciilor digitale se reflectă și în evoluția pieței comunicațiilor electronice.

„Veniturile au crescut cu circa 5%. Este o creștere stabilă în ultimele perioade și vorbește despre un singur lucru: că aceste servicii sunt utilizate tot mai intens de către populație”, a spus Gaibu.

Specialistul a remarcat, de asemenea, că traficul de internet mobil continuă să avanseze într-un ritm susținut: Republica Moldova a consumat circa 400 de milioane de gigabiți prin telefonie mobilă anul trecut, în creștere cu circa 12% față de anul precedent.

Directorul ANRC a mai subliniat că, în pofida dimensiunii reduse a pieței, Republica Moldova reușește să obțină rezultate comparabile cu cele ale statelor europene dezvoltate.

„Republica Moldova se află printre liderii europeni la capitolul conectivitate. Este, într-adevăr, un studiu de caz destul de interesant, fiindcă R. Moldova, ca dimensiune de piață, este una pitică. Practic, piața noastră este mai mică decât veniturile unui singur operator din Estonia. În pofida acestui lucru, este o piață competitivă, cu mulți jucători. Tocmai de aceea, noi avem unele dintre cele mai bune rezultate în ceea ce privește calitatea serviciului versus prețurile acestor servicii”, a afirmat acesta.

Și eliminarea tarifelor de roaming dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană contribuie la creșterea atractivității țării pentru specialiștii care lucrează la distanță, a conchis directorul ARCOM, Sergiu Gaibu, la Moldova 1.