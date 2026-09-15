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zonadesecuritate.md logozonadesecuritate
15 Septembrie 2026, 10:44
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Proteste la Bender împotriva introducerii noilor taxe de către autoritățile Moldovei

Mai mulți participanți s-au adunat la punctul ilegal de trecere de la ieșirea din oraș Bender unde prostestează împotriva introducerii noilor taxe de către autoritățile Moldovei.

Proteste la Bender împotriva introducerii noilor taxe de către autoritățile Moldovei.
Proteste la Bender împotriva introducerii noilor taxe de către autoritățile Moldovei.

În mâinile oamenilor se află pancarte identice cu inscripțiile „Nu genocidului poporului transnistrean”, „Transnistria este un stat autosuficient” și „Operațiunea de pacificare pe Nistru trebuie să continue”, relatează zonadesecuritate.md

Presa locală califică cele întâmplate drept un protest împotriva „presiunii economice și politice exercitate de Moldova”.

Acesta este deja al doilea miting de acest fel în mai puțin de o săptămână. Joia trecută, 10 septembrie, oamenii au fost adunați la Casa de Cultură „Tkacenko” din Bender, înainte de ședința Comisiei Unificate de Control (CUC), la care a participat noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith. Participanții la acea acțiune țineau, printre altele, aceleași pancarte.

Biroul pentru Reintegrare a declarat atunci că protestul a fost o acțiune regizată.

În același timp, desfășurarea liberă a protestelor în regiunea transnistreană este de facto interzisă. Acțiunile publice neautorizate și critica deschisă la adresa administrației locale sunt controlate strict și pot duce la persecuție. Prin urmare, astfel de acțiuni sunt greu de considerat o inițiativă civică independentă.

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