Proiectul legii privind salariile bugetarilor va fi supus dezbaterii publice în septembrie.

În septembrie anul acesta, proiectul legii privind salarizarea în sectorul bugetar va fi prezentat pentru dezbateri publice. Despre aceasta a anunțat premierul Vasile Tofan.

Principalele obiective ale reformei sunt creșterea transparenței în calcularea plăților, eliminarea inegalităților între angajații cu aceleași funcții și majorarea veniturilor în domeniile prioritare (educație, medicină, MAI), scrie rupor.md.

Potrivit șefului Guvernului, în prezent în sectorul bugetar sunt angajate aproximativ 200.000 de persoane. Totodată, se înregistrează frecvent cazuri în care specialiști cu aceleași responsabilități primesc salarii radical diferite. Noua grilă tarifară are scopul de a elimina aceste dezechilibre.

„Trebuie să majorăm salariile la nivelurile inferioare, pentru ca profesorii noștri să câștige mai mult”, a subliniat prim-ministrul.

În prezent, proiectul de lege amplu este în faza de elaborare. Autoritățile intenționează să finalizeze pregătirea documentului în scurt timp, după care îl vor supune dezbaterilor publice.