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moldpres.md logomoldpres
14 Septembrie 2026, 20:42
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Programul EcoVoucher: Peste 100 familii au primit până la 6.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor

Încă 107 familii din Republica Moldova au achiziționat electrocasnice noi eficiente energetic în cadrul programului guvernamental EcoVoucher.

Programul EcoVoucher: Peste 100 familii au primit până la 6.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor.
Programul EcoVoucher: Peste 100 familii au primit până la 6.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor.

Aceștia au beneficiat de vouchere în valoare de până la 6 mii de lei în cadrul unei noi sesiuni, finanțată de Uniunea Europeană și desfășurată în perioada 4-13 septembrie 2026, transmite moldpres.md.

Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), în cadrul acestei sesiuni, beneficiarii au procurat 48 de frigidere și 59 de mașini de spălat rufe. Noile electrocasnice le permit familiilor să reducă consumul de energie și cheltuielile pentru electricitate.

Printre participanții la sesiunea curentă se numără 71 de familii cu copii minori, 25 de persoane cu vârsta de peste 63 de ani și 11 persoane cu dizabilități severe.

Programul EcoVoucher a fost elaborat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Această etapă a Programului de vouchere pentru electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului „Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă pentru Moldova” (E4M). Proiectul E4M este implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, este finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Etapa curentă a Programului de vouchere pentru electrocasnice este finanțată de Uniunea Europeană.

Specialiștii menționează că înlocuirea frigiderelor și mașinilor de spălat vechi cu modele moderne permite reducerea semnificativă a consumului de energie electrică. Un frigider produs acum 15-20 de ani poate consuma de două-trei ori mai multă energie decât un model nou cu o clasă înaltă de eficiență energetică. În mod similar, mașinile de spălat moderne consumă mai puțină energie electrică și apă la fiecare ciclu de spălare.

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