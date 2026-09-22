Produse stomatologice din două colete internaționale, confiscate la Aeroportul Chișinău.

Funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au contracarat două tentative de transportare ilegală a produselor medicale.

Cazurile au fost depistate în cadrul controlului vamal, după ce două trimiteri poștale aflate în tranzit internațional au trecut prin controlul neintruziv. Coletele au fost expediate din Ucraina și urmau să fie livrate în Kazahstan și Armenia, transmite customs.gov.md.

În urma controlului fizic, în interiorul coletelor au fost depistate produse utilizate în stomatologie, care nu au fost declarate autorității vamale, conform cerințelor legislației.

Bunurile au fost ridicate. Angajații Serviciului Vamal continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.