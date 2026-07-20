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moldova1.md logomoldova1
20 Iulie 2026, 09:39
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Producătorii moldoveni de pepeni verzi estimează o recoltă de până la 40 tone la hectar

Producătorii de pepeni verzi se bucură de recolta bogată din acest an. Dulci, zemoși și aromați, aceștia sunt la mare căutare în piețe, chiar dacă, la începutul sezonului, prețurile rămân destul de ridicate.

Fermierii moldoveni așteaptă o recoltă de pepeni de până la 40 de tone pe hectar.
Fermierii moldoveni așteaptă o recoltă de pepeni de până la 40 de tone pe hectar.

Ploile din această primăvară și cu temperaturile ridicate din ultimele luni au favorizat o producție generoasă. Pentru a se convinge că aleg fructele cele mai coapte, unii cumpărători merg direct pe câmp și aleg, scrie moldova1.md.

De peste 40 de ani, Zahar Mitul din satul Congazcic cultivă pepeni verzi. În acest sezon, agricultorul a însămânțat cinci hectare, pe un teren situat în apropierea traseului Comrat-Cantemir.

„Are coaja de culoare verde închis, iar perioada de maturizare este de 60-64 de zile. Acum fructul este copt, îl vom tăia ca să vedem cum arată în interior. După calitățile gustative, este unul dintre cele mai gustoase soiuri, iar conținutul de zahăr depășește 13-14%”, a spus Zahar Mitul, fermier.

O mare parte din recoltă ajunge în rețelele comerciale din țară, însă mulți cumpărători preferă să-și aleagă pepenii direct din câmp.

„Harbuz, este foarte gustos, am cumpărat și suntem mulțumiți. Noi suntem din Cantemir. Trecem pe aici și cumpărăm de fiecare dată. Este foarte gustos”.

„Mergem la Comrat după cumpărături, iar la întoarcere spre casă ne oprim aici și cumpărăm pepeni verzi. Nu este prima dată când facem acest lucru. Sunt produse bune, de calitate, iar faptul că punctul de vânzare este amplasat lângă traseu este foarte comod”.

Fermierii aplică tehnologii moderne pentru a obține recolte timpurii. Aceștia folosesc agrilul, o pânză ușoară și subțire din material plastic, sub care răsadurile sunt plantate încă din luna martie. Acesta protejează plantele de îngheț în perioadele reci, iar clima blândă și îngrijirea corespunzătoare permit obținerea unei recolte timpurii și apariția pe piață cu două săptămâni înaintea altor regiuni.

„Recolta este una bună, obținută fără irigare, prin plantarea răsadurilor și utilizarea agrilului. Numai costul acestui material ajunge la 25 de mii de lei pentru un hectar, de aceea fermierii spun că nu se poate vorbi despre câștiguri de milioane”, a adăugat fermierul.

Autonomia Găgăuză este cel mai mare producător de pepeni verzi și galbeni din țară. În acest an, suprafața cultivată cu aceste culturi se apropie de 600 de hectare.

„Acest an este unul foarte bun pentru culturile de bostănărie, datorită precipitațiilor favorabile din primăvară. Cultivatorii de pepeni din sudul Moldovei sunt cunoscuți pentru recoltele bogate, în special cei din satul Congazcic, unde această cultură reprezintă una dintre principalele activități agricole”, a declarat Serghei Ibrishim, șeful Direcției generale agricultură și alimentație, UTA Găgăuzia.

Cele mai mari suprafețe cultivate cu pepeni verzi se află în satul Congazcic din raionul Comrat. În acest an, fermierii estimează o producție de 20 până la 40 de tone la hectar, iar prețul de comercializare variază între 6 și 15 lei pentru un kilogram.

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