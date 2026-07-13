Producătorii agricoli din sudul Moldovei s-au implicat în recoltarea în masă a rapiței.

Potrivit conducerii asociației Agrocereale, primele opinii ale fermierilor despre productivitatea acestei culturi sunt încurajatoare. În medie, aceasta nu scade sub 2,5 t/ha, iar unele gospodării recoltează chiar câte 4 t/ha.

Totodată, din cauza precipitațiilor periodice în mai multe raioane din centrul și nordul țării, recoltarea rapiței încă nu a început, deși săptămâna trecută era considerată startul orientativ, transmite logos-pres.md.

Potrivit estimărilor Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului (MAIA), în Moldova au fost semănate aproximativ 95.000 ha cu rapiță de toamnă pentru recolta 2026. Totuși, după cum au menționat în iunie angajații ministerului, nu toate câmpurile cu rapiță vor fi pregătite pentru recoltare, deoarece după iarnă în unele zone au fost înregistrate cazuri de deteriorare semnificativă a plantațiilor din cauza înghețurilor. Perspectivele de refacere a acestora par îndoielnice.

Rapița este o cultură agricolă de câmp care aduce producătorilor agricoli primele venituri financiare din sezon (deoarece rapița nu este depozitată pe termen lung, ci vândută „direct de pe combină”). Potrivit operatorilor de piață, în prezent în mediul corporativ se discută un preț de pornire pentru rapița moldovenească din recolta 2026 în intervalul 9,2-9,5 lei/kg (cu TVA).

Adică, cel mai probabil, prețul la începutul noului sezon de marketing va fi mai mare decât în aceeași perioadă a sezonului trecut (8,3-8,6 lei/kg, 8,99 lei/kg – la sfârșitul lunii iulie 2025). Evident, poziția industriei locale de prelucrare va avea o influență majoră asupra conjuncturii pieței moldovenești a rapiței.

Anul trecut, principalul operator din industria uleiurilor și grăsimilor din Moldova, combinatul Floarea Soarelui SA, a procesat aproximativ 40.000 de tone de rapiță.

În acest an, potrivit surselor avizate, administrația întreprinderii evaluează încă perspectivele recoltei 2026 de rapiță din Moldova, caracteristicile sale calitative și dinamica prețurilor.