theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
zdg.md logozdg
21 Septembrie 2026, 22:01
2 533
Copiază linkul
Link copiat

Procurorii Dumitru Robu și Petru Iarmaliuc au fost audiați în cadrul vettingului

Adjunctul șefului interimar al PCCOCS, Dumitru Robu, și procurorul Petru Iarmaliuc au fost audiați de Comisia de evaluare a procurorilor.

Procurorii Dumitru Robu și Petru Iarmaliuc au fost audiați în cadrul vettingului.
Procurorii Dumitru Robu și Petru Iarmaliuc au fost audiați în cadrul vettingului.

Anterior, ambii procurori au fost delegați la Procuratura Anticorupție, transmite zdg.md.

În cazul lui Dumitru Robu, completul B a examinat informațiile privind integritatea sa etică și financiară. Datele au fost colectate de la autorități publice, instituții publice și private, precum și din surse deschise.

Pe parcursul procedurii, Robu a primit trei runde de întrebări de clarificare și a prezentat informații suplimentare și documente justificative.

La 7 septembrie, completul B l-a informat pe procuror despre finalizarea evaluării și i-a comunicat că există dubii privind integritatea sa etică. Aceste aspecte urmau să fie examinate în cadrul audierii publice.

La 14 septembrie, cu trei zile înainte de audieri, Robu a solicitat ca o parte a ședinței să se desfășoare cu ușile închise. Cererea viza informații despre rolul său în investigarea și susținerea acuzării într-un dosar penal în care figurează un funcționar de stat. Completul a admis cererea, invocând necesitatea protejării ordinii publice.

În partea publică a audierilor, Robu a fost întrebat, printre altele, despre primirea unor mijloace bănești de la Sergiu Șeptelici, fost consul al Republicii Moldova la Odesa. De asemenea, a fost examinată chestiunea unui posibil conflict de interese în legătură cu numirea Elenei Cazacova în funcția de șefă interimară a Procuraturii Anticorupție.

În aceeași zi, Comisia l-a audiat și pe procurorul Petru Iarmaliuc. Completul A a examinat informații din mai multe surse, relevante pentru verificarea integrității sale etice și financiare.

În cadrul procedurii, lui Iarmaliuc i-au fost transmise, de asemenea, trei runde de întrebări de clarificare, la care acesta a oferit răspunsuri.

În timpul audierii publice, procurorul a îndemnat la o abordare echilibrată în desfășurarea evaluării.

„Să păstrăm măsura în tot ceea ce facem, în special în privința procurorilor care s-au dedicat profesiei în mod onest și responsabil. Totul trece. Rămâne doar fapta săvârșită cu măsură”, a declarat Petru Iarmaliuc.

Acum, Comisia urmează să adopte o decizie în urma evaluării externe a ambilor procurori, în conformitate cu procedura prevăzută de lege.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
zdg.md logozdg
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici