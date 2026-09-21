Procurorii Dumitru Robu și Petru Iarmaliuc au fost audiați în cadrul vettingului.

Adjunctul șefului interimar al PCCOCS, Dumitru Robu, și procurorul Petru Iarmaliuc au fost audiați de Comisia de evaluare a procurorilor.

Anterior, ambii procurori au fost delegați la Procuratura Anticorupție, transmite zdg.md.

În cazul lui Dumitru Robu, completul B a examinat informațiile privind integritatea sa etică și financiară. Datele au fost colectate de la autorități publice, instituții publice și private, precum și din surse deschise.

Pe parcursul procedurii, Robu a primit trei runde de întrebări de clarificare și a prezentat informații suplimentare și documente justificative.

La 7 septembrie, completul B l-a informat pe procuror despre finalizarea evaluării și i-a comunicat că există dubii privind integritatea sa etică. Aceste aspecte urmau să fie examinate în cadrul audierii publice.

La 14 septembrie, cu trei zile înainte de audieri, Robu a solicitat ca o parte a ședinței să se desfășoare cu ușile închise. Cererea viza informații despre rolul său în investigarea și susținerea acuzării într-un dosar penal în care figurează un funcționar de stat. Completul a admis cererea, invocând necesitatea protejării ordinii publice.

În partea publică a audierilor, Robu a fost întrebat, printre altele, despre primirea unor mijloace bănești de la Sergiu Șeptelici, fost consul al Republicii Moldova la Odesa. De asemenea, a fost examinată chestiunea unui posibil conflict de interese în legătură cu numirea Elenei Cazacova în funcția de șefă interimară a Procuraturii Anticorupție.

În aceeași zi, Comisia l-a audiat și pe procurorul Petru Iarmaliuc. Completul A a examinat informații din mai multe surse, relevante pentru verificarea integrității sale etice și financiare.

În cadrul procedurii, lui Iarmaliuc i-au fost transmise, de asemenea, trei runde de întrebări de clarificare, la care acesta a oferit răspunsuri.

În timpul audierii publice, procurorul a îndemnat la o abordare echilibrată în desfășurarea evaluării.

„Să păstrăm măsura în tot ceea ce facem, în special în privința procurorilor care s-au dedicat profesiei în mod onest și responsabil. Totul trece. Rămâne doar fapta săvârșită cu măsură”, a declarat Petru Iarmaliuc.

Acum, Comisia urmează să adopte o decizie în urma evaluării externe a ambilor procurori, în conformitate cu procedura prevăzută de lege.