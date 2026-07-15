Procuratura se pregătește să trimită în instanță noi dosare privind piramida financiară TUX.

Dosarul schemei piramidale „TUX”, investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), este departe de a fi încheiat.

Procurorii au declarat că în anchetă figurează zeci de învinuiți, inclusiv persoane care ar fi avut roluri de conducere și instruire în cadrul așa-ziselor „seminare” organizate pentru promovarea platformei.

„La subiectul solicitării dumneavoastră, vă putem comunica faptul că în dosarul anunțat figurează zeci de învinuiți, inclusiv cu rol de conducere și instruire la diverse «seminare» în domeniu. Episodul trimis în judecată de procurorii PCCOCS ține de faptele incriminate unei persoane cu rol de conducere în piramida financiară investigată urmează trimiterea pe banca acuzaților și a altor învinuiți. Curând, urmează trimiterea în judecată și a altor persoane”, se arată în răspunsul transmis de PCCOCS, citat de bani.md.

Potrivit procurorilor, persoana trimisă deja în judecată riscă o pedeapsă de până la șase ani de închisoare sau o amendă de până la 217.500 de lei.

În luna aprilie, PCCOCS anunța că persoanele cercetate ar fi avut roluri-cheie în organizarea, coordonarea și promovarea unei scheme desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”, care ar fi funcționat în perioada 2024–2025 fără licențele și autorizațiile prevăzute de lege pentru activități cu active virtuale.

Conform anchetatorilor, platforma era promovată agresiv pe rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie drept o oportunitate de câștig rapid și garantat. Investigațiile au scos însă la iveală tranzacții de proporții deosebit de mari efectuate prin portofele electronice asociate platformei.

Ancheta continuă și în privința altor persoane suspectate de implicare, iar procurorii spun că noi dosare vor fi expediate în instanță în perioada următoare.

Dosarul „TUX” a devenit public la începutul lunii noiembrie, când cinci persoane, inclusiv Antonina și Valentin Samoilă, considerați de anchetatori liderii operațiunii, au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit PCCOCS, platforma ar fi funcționat ca o schemă piramidală, utilizând companii intermediare, conturi off-shore și mecanisme menite să ascundă originea banilor. Procurorii estimează că rulajul total al platformei în Republica Moldova s-a ridicat la aproximativ 48 de milioane de euro, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai mari scheme piramidale investigate în ultimii ani.