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bani.md logobani
13 Iulie 2026, 16:11
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Procuratura refuză să comenteze dacă Radu Marian figurează în dosarul MoldATSA

Procuratura Anticorupție (PA) nici nu confirmă, dar nici nu infirmă dacă deputatul PAS, Radu Marian, figurează în dosarul penal intentat pentru abuz de serviciu la MoldATSA.

Procuratura refuză să comenteze dacă Radu Marian figurează în dosarul MoldATSA.
Procuratura refuză să comenteze dacă Radu Marian figurează în dosarul MoldATSA.

„În conducerea Procuraturii Anticorupție se află o cauză penală inițiată de CNA, pe faptul existenței unor bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante la ÎS „MoldATSA”. Având în vedere că urmărirea penală este în curs de desfășurare, în conformitate cu prevederile art. 212 din Codul de procedură penală, la această etapă nu pot fi furnizate informații suplimentare”, se arată în mesajul instituției, transmite bani.md.

Totodată, jurnaliștii l-au întrebat pe deputatul PAS, Radu Marian, dacă a fost invitat la PA pentru a oferi explicații.

„Nu am fost citat. Nu am avut nicio implicare în activitatea de zi cu zi a companiei”, a răspuns Radu Marian.

Amintim că Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc, a depus la Procuratura Generală un denunț pe numele deputatului PAS Radu Marian, în legătură cu suspiciunile privind posibila exercitare a influenței sale asupra factorilor de decizie pentru numirea lui Dumitru Vangheli în funcția de director al Î.S. MoldATSA.

Asta după ce o investigație a Ziarului de Gardă din 18 iunie a arătat că directorul companiei, Dumitru Vangheli, ar fi falsificat CV-ul. În urma investigației, Vangheli a fost demis, iar Radu Marian a recunoscut că îl cunoștea pe Vangheli înainte ca acesta să fie numit la conducerea MoldATSA și că l-a propus pentru această funcție, știind că are background în domeniul aviatic. Ulterior, deputatul a precizat că a copilărit într-o ogradă cu Dumitru Vangheli. Marian a explicat, însă, că nu era prieten cu fostul director al MoldATSA, ci doar se cunoșteau.

Pe 29 iunie, pe fondul scandalului din jurul MoldATSA, Radu Marian a demisionat din funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.

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