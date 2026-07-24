Procuratura: Peste 300 de persoane au devenit victime ale unei escrocherii cu pachete turistice

Potrivit anchetei, victimele schemei sunt peste 300 de persoane, iar conducătoarea companiei turistice a fost plasată în arest preventiv, transmite deschide.md.

Conform probelor adunate, suspectata, administrator al unei agenții turistice din Chișinău, înșela clienții, promițând pachete turistice avantajoase pentru vacanțe în Turcia, la prețuri atractive. Infracțiunile, potrivit anchetei, au fost comise în perioada aprilie - iulie 2026. Femeia primea bani în numerar de la clienți, însă ulterior nu-și îndeplinea obligațiile asumate.

„Într-unul dintre episoade, inculpata a promis unei femei, care a plătit peste 120.000 de lei, un pachet turistic pentru ea și familia sa, cu cazare într-un hotel de cinci stele din Kemer (Turcia), în perioada 22-29 iulie 2026, însă nu și-a respectat obligațiile.

Dimensiunea totală a prejudiciului este încă în curs de stabilire. Potrivit datelor preliminare, numărul persoanelor vătămate ajunge la 300”, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale.

Organele de drept au făcut apel către toți cei care au fost afectați de această sau alte scheme similare de înșelăciune să se adreseze autorităților.

„De asemenea, îndemnăm cetățenii să verifice cu atenție veridicitatea ofertelor comerciale înainte de a efectua plata”, au menționat procurorii.

La 24 iulie, procurorii Procuraturii municipiului Chișinău au obținut aplicarea măsurii preventive de arest preventiv pe un termen de 30 de zile față de femeie.

Totodată, procuratura a subliniat că bănuita este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Reamintim că femeia, în vârstă de 25 de ani, este subiectul unui dosar penal pentru escrocherie. Potrivit anchetei, ea a vândut mai multor familii foi turistice false.

Anterior, pe rețelele sociale au apărut mesaje ale clienților păgubiți care, la sosirea în vacanță, au descoperit că camerele plătite la hoteluri nu existau, iar biletele de întoarcere erau invalide. Pentru aceste familii, vacanța de vară s-a transformat într-un adevărat coșmar.