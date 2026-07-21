Procuratura a refuzat să deschidă o anchetă împotriva lui Radu Marian în dosarul MoldATSA.

Liderul PNM, Dragoș Galbur, a declarat că procuratura a refuzat să deschidă o anchetă împotriva lui Radu Marian după declarația acestuia privind posibila abuzare de influență la numirea fostului șef al MoldATSA, Dumitru Vangheli.

Potrivit lui Galbur, procurorii au decis să nu dea curs sesizării privind presupusa implicare a parlamentarului în procesul de numire a lui Vangheli în fruntea întreprinderii responsabile de securitatea traficului aerian, transmite stiri.md cu referire la independent.md.

Pe 6 iulie, Dragoș Galbur anunța că a depus un denunț la Procuratura Generală, solicitând verificarea unor eventuale fapte prevăzute de articolul 326 alineatul (1) din Codul penal, care vizează traficul de influență.

„Este obligația Procuraturii să verifice complet, obiectiv și sub toate aspectele cum a ajuns un om cu un CV neverificat în fruntea unei întreprinderi strategice a statului și dacă recomandarea făcută de deputatul PAS a fost o simplă „referință” sau o intervenție cu caracter penal. Funcțiile publice și întreprinderile de stat nu mai pot fi tratate ca proprietate de partid”, declara atunci liderul PNM.

La momentul depunerii denunțului, deputatul PAS, Radu Marian a respins acuzațiile, calificând demersul drept „o acțiune de PR politic” și „o absurditate din punct de vedere legal”.

„Nu am exercitat nicio influență sau presiune pentru numirea lui Dumitru Vangheli în funcție. Am oferit o recomandare de CV. Atât”, declara parlamentarul.

Scandalul Moldatsa a izbucnit după publicarea, pe 18 iunie, a unei investigații a Ziarului de Gardă, potrivit căreia fostul director al întreprinderii, Dumitru Vangheli, ar fi inclus în CV informații nereale privind studiile și experiența profesională în Canada. În urma dezvăluirilor, acesta a fost demis.

Ulterior, Radu Marian a recunoscut că l-a recomandat pe Vangheli pentru funcția de director al Moldatsa, afirmând că îl cunoștea din copilărie și că l-a propus având în vedere experiența acestuia în domeniul aviației. Deputatul a precizat însă că între ei nu a existat o relație de prietenie apropiată.

Pe fondul scandalului, la 29 iunie, Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, motivând că întreaga controversă a afectat credibilitatea echipei din care face parte.