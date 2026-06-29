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tv8.md logotv8
29 Iunie 2026, 17:18
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Procuratura a deschis un dosar penal după moartea unui deținut la Strășeni

La Strășeni se investighează decesul unui deținut cauzat de o rană prin împușcare în curtea judecătorie.

Procuratura a deschis un dosar penal după moartea unui deținut la Strășeni.
Procuratura a deschis un dosar penal după moartea unui deținut la Strășeni.

Forțele de ordine au demarat o anchetă penală în cazul decesului unui deținut de 23 de ani, care a fost rănit prin împușcare pe 26 iunie în curtea Judecătoriei Strășeni. Corpul neînsuflețit al victimei a fost trimis la expertiza medico-legală, transmite tv8.md.

Procuratura Generală a declarat pentru TV8 că locul incidentului a fost cercetat, iar acțiunile de urmărire penală au fost supravegheate de procurorii din Strășeni. Arma a fost ridicată și trimisă la expertiză.

Procurorii au decis să preia dosarul penal în producerea lor. Potrivit instituției, sunt deja planificate noi acțiuni de urmărire penală necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

Pe 26 iunie, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în timpul escortării la Judecătoria Strășeni, un deținut de 23 de ani a reușit să se elibereze și a încercat să sară peste gard. Unul dintre angajații poliției a tras un foc de avertisment. În circumstanțele care urmează a fi stabilite de anchetă, glonțul focului de avertisment a lovit deținutul. La fața locului a sosit o echipă medicală, însă medicii nu au mai putut face nimic și au constatat decesul.

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