Primul poligon pentru deșeuri periculoase din Moldova va fi construit în 2028.

În Moldova va fi construit primul poligon specializat pentru depozitarea deșeurilor periculoase, inclusiv a celor care conțin azbest.

Construirea Centrului pentru deșeuri periculoase este planificată pentru anul 2028, după finalizarea tuturor procedurilor pregătitoare.

Despre aceasta a anunțat secretarul de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat, scrie moldova1.md.

„La Ministerul Mediului am constatat că multe fluxuri de deșeuri periculoase menajere nu sunt gestionate corespunzător. Prin urmare, la sfârșitul anului 2025 am încheiat un acord de colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru crearea unei infrastructuri integrate pentru gestionarea acestor deșeuri”, a declarat Stratulat.

Următoarea etapă va fi realizată tot cu sprijinul BERD. Aceasta prevede selectarea consultanților care vor pregăti o justificare tehnico-economică preliminară a proiectului, necesară pentru obținerea finanțării. Proiectul include și crearea infrastructurii pentru gestionarea în siguranță a deșeurilor care conțin azbest.

„Proiectul Centrului de deșeuri periculoase și a infrastructurii conexe este inclus în Planul de creștere economică a Republicii Moldova ca una dintre prioritățile pentru finanțare”, a subliniat oficialul.

Conform graficului aprobat, implementarea proiectului va începe în prima jumătate a anului 2027 prin atragerea resurselor financiare. Începerea lucrărilor de construcție este planificată pentru anul 2028 – în funcție de cât de rapid va fi pregătită toată documentația necesară și va fi stabilit costul final al proiectului.

În prezent, multe case particulare și clădiri publice din Moldova conțin în continuare materiale cu azbest. În cadrul programelor de creștere a eficienței energetice, proprietarii acestor obiecte sunt obligați să demonteze acoperișurile și alte elemente din azbest.

Problema principală este că în țară nu există niciun poligon licențiat unde astfel de materiale toxice să poată fi eliminate în siguranță.

Crearea unui astfel de centru este extrem de importantă pentru Moldova, deoarece azbestul este oficial încadrat în categoria deșeurilor periculoase, notează doctorul în drept ecologic, directorul executiv al organizației publice EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov.

Experta propune, de asemenea, statului să elaboreze programe de sprijin financiar pentru cetățenii care doresc să înlocuiască voluntar acoperișurile și țevile vechi din azbest.