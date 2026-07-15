Primarul de Pașcani vine cu explicații în cazul gunoiștii ilegale de la Porumbeni.

Primarul de Pașcani, Vasile Gîrbea, susține că administrația locală nu are nicio legătură cu deșeurile medicale și documentele descoperite la gunoiștea din apropierea satului Porumbeni și cere o anchetă amplă.

Edilul afirmă că depozitul de deșeuri este închis de aproximativ 10 luni și că gunoiul din localitate este transportat la Chișinău, transmite realitatea.md.

„Și eu sunt curios cum au ajuns acolo aceste deșeuri medicale și documentele. Mi se par lucruri dubioase, dar nu vreau să trag concluzii înainte de rezultatele anchetei”, a declarat acesta.

Descoperirea unor documente care seamănă cu permise de conducere românești la gunoiștea de la Porumbeni a atras atenția autorităților de la București. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) din țara vecină anunță că a inițiat verificări împreună cu instituțiile competente din Republica Moldova pentru a stabili dacă documentele sunt autentice și cum au ajuns în locul respectiv.

Mai mulți locuitori ai satului Porumbeni au mers în dimineața zilei de luni, 13 iulie, la primărie pentru a cere explicații de la autorități, după ce, pe teritoriul gunoiștii de la periferia satului, au fost descoperite mii de tuburi pentru perfuzii, cantități mari de deșeuri din plastic și materiale medicale, dar și cărți de identitate românești.

Imagini cu mormane de deșeuri medicale au fost filmate la gunoiștea din localitatea Porumbeni, raionul Criuleni.