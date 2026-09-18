Primărița din Colonița, despre explozie: Epicentrul a fost în afara satului.

Potrivit acesteia, poliția continuă verificările, iar locuitorii au fost îndemnați să nu se apropie de posibilele fragmente și să anunțe despre acestea la numărul 112, scrie rupor.md.

„În legătură cu explozia care s-a auzit noaptea trecută în satul Colonița și a fost auzită de toți locuitorii, poliția efectuează verificări. Această explozie nu s-a produs pe teritoriul satului Colonița. De îndată ce vom avea informații concrete, vom reveni neapărat cu detalii și vă vom comunica totul”, a declarat primărița din Colonița.

Angela Zaporojan s-a adresat separat locuitorilor cu rugămintea de a manifesta prudență: „Dacă cineva dintre locuitorii noștri va vedea fragmente în urma exploziei sau ceva care ar putea reprezenta un pericol pentru viață, vă rog să nu vă apropiați și să sunați la numărul 112”.

Sesizarea privind incidentul a fost recepționată astăzi, în jurul orei 04:20. Locuitorii din Colonița au anunțat Serviciul 112 despre o explozie puternică în partea de sud-vest a satului, în direcția Tohatinului. După recepționarea mai multor apeluri, angajații poliției s-au deplasat la fața locului și au verificat teritoriile din Colonița și Humulești.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat că explozia din zona Colonița a avut loc într-adevăr. Totodată, oamenii legii nu au stabilit deocamdată ce obiect anume ar fi putut cădea. Verificările la fața locului continuă. Au fost implicate grupuri suplimentare, inclusiv specialiști care folosesc drone.