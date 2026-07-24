Primarii din Găgăuzia au adoptat o declarație după întâlnirea cu Maia Sandu

Conducătorii localităților din Găgăuzia au adoptat o declarație în urma întâlnirilor cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu deputații Adunării Populare a Găgăuziei.

În document, primarii autonomiei și-au exprimat poziția față de toate problemele cheie, inclusiv rezolvarea situației de criză privind desfășurarea alegerilor în Găgăuzia, precum și despre ideea exprimată în cadrul întâlnirii cu președintele țării privind introducerea sistemului proporțional de vot în autonomie, scrie logos-pres.md.

Declarația.

Noi, primarii unităților administrativ-teritoriale din UTA Găgăuzia, ținând cont de situația politică și instituțională existentă în autonomie, de îngrijorarea locuitorilor Găgăuziei față de situația actuală, precum și având în vedere rezultatele întâlnirilor avute cu Președintele Republicii Moldova și deputații Adunării Populare a Găgăuziei, considerăm necesar să declarăm următoarele:

1. Despre păstrarea statutului juridic special al Găgăuziei

Ne exprimăm împotriva oricăror modificări în Legea Republicii Moldova „Despre statutul juridic special al Găgăuziei” și alte acte legislative fundamentale care afectează direct statutul, competențele și funcționarea autonomiei, fără consultarea prealabilă a opiniei locuitorilor Găgăuziei și fără o dezbatere largă publică și instituțională cu autoritățile autonomiei.

Orice decizie care poate influența semnificativ sistemul existent de relații între autoritățile centrale ale Republicii Moldova și autonomie trebuie luată respectând principiile dialogului, respectului reciproc și luând în considerare interesele populației Găgăuziei.

Considerăm inacceptabilă adoptarea deciziilor cu efecte pe termen lung pentru autonomie fără participarea reprezentanților săi aleși legal și a organelor locale de putere publică.

2. Despre necesitatea organizării alegerilor și resetarea politică

Considerăm inacceptabilă amânarea în continuare a desfășurării alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei.

Corpul primarilor din Găgăuzia solicită, în cel mai scurt termen prevăzut de lege, asigurarea organizării alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei și a alegerilor bașcanului Găgăuziei.

Considerăm oportună organizarea alegerilor bașcanului Găgăuziei și a alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei în aceeași zi, ceea ce va permite o resetare politică completă a organelor de putere ale autonomiei și va asigura ieșirea din criza instituțională existentă.

Suntem convinși că doar alegerile democratice, organizate în termenele legale și pe baza participării egale a cetățenilor, reprezintă singura cale legitimă de formare a organelor de putere și de restabilire a încrederii societății.

3. Despre păstrarea sistemului electoral majoritar

Considerăm necesar să păstrăm principiul actual de formare a Adunării Populare a Găgăuziei pe baza sistemului electoral majoritar în circumscripții uninominale.

Acest sistem asigură reprezentarea directă a fiecărei localități și circumscripții electorale, permite cetățenilor să aleagă reprezentanți concreți care poartă responsabilitate personală față de alegătorii lor și contribuie la menținerea legăturii directe a deputaților cu comunitățile locale.

4. Despre reforma administrației publice locale și unirea primăriilor

Considerăm necesar să amânăm implementarea proceselor de unire voluntară a primăriilor și alte reforme ale organizării administrativ-teritoriale pe teritoriul Găgăuziei până la formarea și recunoașterea noii componențe a Adunării Populare a Găgăuziei și formarea Comitetului Executiv al autonomiei.

Reformele care afectează organizarea administrativ-teritorială, sistemul administrației publice locale și interesele localităților din autonomie trebuie realizate doar după o dezbatere largă și luând în considerare opinia organelor administrației publice locale și a populației Găgăuziei.

Considerăm că desfășurarea unor transformări administrative ample în condițiile crizei politice și instituționale existente poate conduce la tensiuni suplimentare și nu va contribui la consolidarea stabilității și consensului social.

5. Despre apelul către autoritățile centrale și regionale

Corpul primarilor din Găgăuzia solicită autorităților centrale și regionale să se abțină de la luarea unor decizii unilaterale care pot adânci criza politică și instituțională și să concentreze eforturile pe restabilirea unui dialog constructiv.

Suntem convinși că ieșirea din situația creată este posibilă doar prin dialog, proceduri democratice, organizarea alegerilor, respectarea statutului juridic special al Găgăuziei și luarea în considerare a opiniei locuitorilor săi.

Facem apel către toate părțile să acționeze responsabil, să renunțe la confruntarea politică și să creeze împreună condițiile pentru desfășurarea unor alegeri legitime și formarea unor organe de putere complete ale autonomiei.

Stabilitatea Găgăuziei și a Republicii Moldova este o responsabilitate comună a tuturor nivelurilor puterii publice.

Corpul primarilor din Găgăuzia își exprimă disponibilitatea pentru un dialog constructiv cu Parlamentul Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Adunarea Populară a Găgăuziei și alte instituții de stat în scopul găsirii unor soluții care să răspundă intereselor locuitorilor Găgăuziei și să asigure dezvoltarea democratică stabilă a autonomiei.

Deputații Adunării Populare a Găgăuziei pot adera

Primarul satului Cazaclia din UTA Găgăuzia, Grigori Chior, a declarat că se presupunea că după întâlnirea cu președintele țării deputații Adunării Populare și corpul primarilor vor semna o declarație comună.

Totuși, nu toți deputații au venit la întâlnirea pentru discutarea documentului, astfel că nu s-a reușit elaborarea unei poziții comune.

„Este posibil ca Adunarea Populară să adere la declarația noastră mai târziu. Dar am decis să ne asumăm responsabilitatea și să adoptăm această declarație, pentru că în situația creată nu se pierd doar zile, ci chiar ore. Dorim să arătăm o abordare constructivă și disponibilitatea de a rezolva problemele autonomiei prin eforturi comune. Primarii sunt cei mai apropiați de oameni și înțelegem foarte bine ce îi preocupă cel mai mult pe locuitorii autonomiei astăzi. Și sperăm foarte mult să fim auziți la Chișinău și Comrat”, a spus Grigori Chior.