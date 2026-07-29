Primăria Chișinău modernizează infrastructura rutieră la intrarea în orașul Sângerei.

Primăria municipiului Chișinău continuă modernizarea infrastructurii rutiere la intrarea în orașul Sângerei.

Potrivit municipalității, acest proiect are un caracter strategic și este destinat să crească siguranța circulației rutiere și să îmbunătățească confortul deplasării locuitorilor, transmite noi.md.

După finalizarea construcției rețelei de canalizare pluvială, a fost rezolvată problema acumulării apei pe drum în timpul precipitațiilor. În prezent, lucrările au trecut la etapa de amenajare a drumului de acces.

De asemenea, pe traseu se desfășoară lucrări de instalare a bordurilor, iar după repararea sistemului de drenaj vor fi turnate două straturi de asfalt.

Autoritățile municipale asigură că, la finalizarea proiectului, zona va beneficia de un drum de acces modern, sigur și durabil.

Datorită acestor lucrări va fi eliminată definitiv problema noroiului, care de mulți ani afecta calitatea vieții locuitorilor din zonă.