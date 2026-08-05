Primăria Chișinău anunță ce măsuri va aplica pentru economisirea energiei și a apei.

Primăria municipiului Chișinău a anunțat măsuri de economisire a energiei electrice și a apei, care vor fi implementate în cadrul deciziilor anunțate anterior de Guvern.

În special, autoritățile municipale vor deconecta iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiunea lor, iar, în principal, vor muta udarea spațiilor verzi pentru timpul de noapte, transmite realitatea.md.

Potrivit autorităților municipale, iluminatul public de pe străzi, din parcuri și din curțile blocurilor va rămâne în funcțiune, deoarece este necesar pentru siguranța cetățenilor.

Primăria precizează că irigarea centralizată a spațiilor verzi va avea loc pe timpul nopții, cu excepția Aleii Mircea cel Bătrân, bulevardului Dacia și Scuarului Catedralei, unde programul nu poate fi modificat din motive tehnice. Reprezentanții municipalității susțin că sistarea udării în plină caniculă ar putea duce la uscarea arborilor, arbuștilor și gazonului.

Totodată, irigarea manuală a spațiilor verzi va continua cu apă preluată din lacurile municipale, prin intermediul pompelor stațiilor de salvamari.

În ceea ce privește havuzurile, Primăria precizează că acestea funcționează cu apă completată o singură dată pe lună. Ultima alimentare a fost efectuată la începutul acestei săptămâni, astfel că, potrivit municipalității, în următoarea lună nu va mai fi necesară completarea apei.

De asemenea, străzile, trotuarele și aleile din parcuri vor continua să fie spălate cu apă tehnică provenită din Mina Chișinău și cu apă preluată din lacurile orașului, nu cu apă din râul Nistru.

În același timp, Primăria condamnă ceea ce numește „manipulări” privind situațiile de avariere și susține că intervine prompt în toate cazurile. Municipalitatea îi îndeamnă pe locuitori să fie prudenți în cazul unor eventuale întreruperi ale energiei electrice, în special pe timpul nopții, atât în trafic, cât și în spațiile publice.