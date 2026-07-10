10 Iulie 2026, 21:14
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Primăria Chișinău a îndemnat locuitorii să fie prudenți în contextul condițiilor meteo nefavorabile
Locuitorii sunt îndemnați să evite ieșirile în locuri publice fără necesitate și să folosească transportul public.
Serviciile municipale sunt pregătite să intervină.
Șoferilor li se recomandă să nu parcheze mașinile sub copaci, pe trotuare și pe marginea drumurilor, pentru a evita blocajele și pentru a permite, dacă este necesar, accesul liber al autospecialelor.