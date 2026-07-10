theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 21:14
2 049
Copiază linkul
Link copiat

Primăria Chișinău a îndemnat locuitorii să fie prudenți în contextul condițiilor meteo nefavorabile

Locuitorii sunt îndemnați să evite ieșirile în locuri publice fără necesitate și să folosească transportul public.

Primăria Chișinău a îndemnat locuitorii să fie prudenți în contextul condițiilor meteo nefavorabile.
Primăria Chișinău a îndemnat locuitorii să fie prudenți în contextul condițiilor meteo nefavorabile.

Serviciile municipale sunt pregătite să intervină.

Șoferilor li se recomandă să nu parcheze mașinile sub copaci, pe trotuare și pe marginea drumurilor, pentru a evita blocajele și pentru a permite, dacă este necesar, accesul liber al autospecialelor.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici