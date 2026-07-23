Prim-ministrul declară război salariilor excesive din sectorul public.

Noul prim-ministru Vasile Tofan a cerut elaborarea unui set de măsuri pentru limitarea salariilor disproporționate din întreprinderile de stat.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, când a apărut toată această informație despre salariile disproporționate din întreprinderile de stat, a stârnit indignarea oamenilor. Și eu sunt indignat, pentru că avem un stat sărac, care nu-și poate permite așa ceva. Nu putem cere cetățenilor să-și strângă cureaua, în timp ce astfel de lucruri se întâmplă în întreprinderile de stat”, a spus Tofan, citat de infotag.md.

El l-a însărcinat pe secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, să prezinte măsurile propuse în acest sens până pe 31 iulie.

„Acestea vor fi măsuri temporare, urgente. Ulterior, este nevoie de o abordare sistemică. Aceasta va fi inclusă în legea salarizării, unde totul trebuie reglementat”, a subliniat premierul.

El a îndemnat membrii Guvernului și funcționarii publici în general să facă economie. Ca exemplu, a arătat un tricou cu emblema Guvernului, pe care toți membrii noului cabinet de miniștri l-au primit cadou.

„Pare o nimica toată. Dar consider că toți ar fi trebuit să plătească pentru aceste tricouri, nu să fie fabricate pe seama bugetului. Trebuie să economisim la toate: să stingem lumina, să strângem după noi, să reducem cheltuielile pentru recepții, să fim mai modești. Economia trebuie să fie peste tot, economia începe cu lucruri mici”, a îndemnat Tofan.

De asemenea, el a subliniat că noul Guvern va limita numărul deplasărilor de serviciu – în special pe cele care au un „caracter turistic”.

„Prim-ministrul semnează ordinele de deplasare. Voi fi mai exigent, numărul deplasărilor va fi redus. Dacă va fi necesar, și eu voi trebui să plec, dar doar în caz de necesitate. În rest, multe probleme pot fi rezolvate prin zoom, prin videoconferință, pentru a economisi timp și bani”, a declarat noul premier.