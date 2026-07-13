Prețurile cireșelor pe piața internă din Moldova s-au egalat cu cele de export

În acest an, din cauza primăverii relativ răcoroase, sezonul de vânzare al cireșelor locale a început cu aproximativ două săptămâni mai târziu decât de obicei.

Totuși, perioada va dura mai mult – săptămâna aceasta și, posibil, următoarea. Dacă precipitațiile nu vor modifica planurile pomicultorilor, transmite logos-pres.md.

Un reprezentant al conducerii Asociației Moldova Fruct a menționat că, în ciuda unui început târziu al vânzărilor, luna trecută Moldova a exportat aproape 6.000 de tone de cireșe. Aceasta este doar cu 2.000 de tone mai puțin decât în iunie 2025. Totodată, sezonul trecut de export al cireșelor a fost unul dintre cele mai reușite din ultimii cinci ani.

Rămâne speranța că exportul de cireșe la finalul lunii iulie 2026 va fi cel puțin la nivelul lunii iunie. Prețurile pentru cireșele de export, potrivit operatorilor de piață, variază de la o regiune la alta, iar un factor important este calibrarea și integritatea fizică a fructelor.

În iulie 2026, crăparea fructelor din cauza excesului de umiditate nu este o problemă atât de mare ca în unele sezoane precedente, însă astfel de cazuri există. Conform datelor portalului EastFruit de la sfârșitul săptămânii trecute, prețul en-gros al cireșelor în Moldova fluctua între 30 și 40 de lei/kg (în aceeași perioadă a lunii iulie a anului trecut – în medie 50 de lei/kg).

Prețul actual en-gros al cireșelor în Moldova (în medie 1,99 $/kg) este mai mic decât în Ucraina (2,23 $/kg) și Polonia (3,61 $/kg). Totuși, spre deosebire de aceste țări, în iulie Moldova rămâne nu doar consumator, ci și exportator de cireșe.

Dinamica pieței din anii precedenți arată că, în cazul în care sezonul de vânzări al cireșelor se prelungește în a doua jumătate a lunii iulie, nivelul prețurilor en-gros crește garantat. Deseori, în astfel de sezoane, prețul mediu en-gros la finalul sezonului depășește nivelul prețului de start (în 2026 acesta a fost în medie 50 de lei/kg).

În weekendul trecut, prețul maxim cu amănuntul pentru cireșele de cea mai bună calitate (40-45 lei/kg) în Chișinău s-a apropiat aproape de prețul en-gros pentru cireșele de calitate destinate exportului.