theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
17 Septembrie 2026, 12:01
10 361
Copiază linkul
Link copiat

Prețul unui litru de motorină se apropie de 36 de lei

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maximale la benzină și motorină, care vor fi valabile pe 18 septembrie.

Prețul unui litru de motorină se apropie de 36 de lei.
Prețul unui litru de motorină se apropie de 36 de lei.

Potrivit ANRE, prețul maxim al benzinei 95 va constitui 33 de lei și 67 de bani (cu 11 bani mai mult) pentru un litru, iar al motorinei - 35,86 lei (cu 33 de bani mai mult) pentru un litru. 

Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței combustibililor, pe fondul regimului de alertă sporită în sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul al prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru și vor introduce măsuri de simplificare a importurilor și de limitare a exporturilor.

Prețul unui litru de motorină se apropie de 36 de lei

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici