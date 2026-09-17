Prețul unui litru de motorină se apropie de 36 de lei.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maximale la benzină și motorină, care vor fi valabile pe 18 septembrie.

Potrivit ANRE, prețul maxim al benzinei 95 va constitui 33 de lei și 67 de bani (cu 11 bani mai mult) pentru un litru, iar al motorinei - 35,86 lei (cu 33 de bani mai mult) pentru un litru.

Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței combustibililor, pe fondul regimului de alertă sporită în sectorul energetic.

Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul al prețului la motorină, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru și vor introduce măsuri de simplificare a importurilor și de limitare a exporturilor.